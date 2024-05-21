RT العربية توقع اتفاقيات تعاون مع وكالتي "بترا" و"عمون" في الأردن (فيديو)

وقعت قناة RT العربية اتفاقيات تعاون مع وكالتي "بترا" وعمون" الإخباريتين، على هامش فعاليات "منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي" التي انطلقت اليوم في العاصمة عمان.

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وجرى توقيع الاتفاقيات على هامش فعاليات اليوم الأول للمنتدى، الذي يقام على مدار يومين، ويتضمن ثماني جلسات يشارك فيها أكثر من ثلاثين متحدثا أردنيا وعربيا وعالميا.

وقّع الاتفاقية مع وكالة "بترا" مديرة قناة RT العربية مايا منّاع، والمدير العام للوكالة الأردنية، فيروز مبيضين. واتفق الطرفان على تبادل الأخبار والمواد المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كما اتفقا على التعاون في القضايا المتعلقة بتغطية الأحداث داخل روسيا.

أما الاتفاقية مع وكالة "عمون" فقد وقعتها مايا منّاع مع سمير الحياري، المؤسس والناشر في وكالة "عمون"، واتفق الطرفان على تبادل الأخبار والمواد المرئية والصوتية، وإنشاء مواد البودكاست لمحطة "نون" الإذاعية، وإقامة دورات تدريبية للصحفيين في مكتب RT الرئيسي.

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ويقام "منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي" برعاية رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، وتنظمه وزارة الاتصال الحكومي في الأردن، وسيتم خلاله مناقشة موضوعات متعلقة بالقضايا والتحديات التي تواجه صناعة الإعلام العربي، وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز أخلاقيات المهنة وحرية الإعلام ومواكبة التطورات في مجال الإعلام والاتصال الرقمي.

وعلى هامش المنتدى سيقام أيضا معرض تشارك فيه العديد من القنوات العربية والمحلية والشركات الريادية في التحول الرقمي للإعلام.

وفي لقاء مع RT العربية قال وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين:

كان لدينا مسألة مهمة وهي كيف يسير الإعلام، وكيف يتم التعامل مع التحول الرقمي، وكيف يدار الإعلام في ظل الأزمات، وما هو مسار التربية الإعلامية ومسار القضايا الخاصة بصناعة القرار في ظل تعدد المرجعيات الإعلامية، وماهو مستقبل الرواية الإعلامية في ظل تعدد المصادر، وكيف نحصل على مزيد من الثقة ونوفر المصداقية للمشاهد أو المستمع أو القارئ، هذه كلها قضايا كانت حاضرة اليوم في المؤتمر.

المصدر: RT