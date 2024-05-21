"منتدى الأردن للإعلام الرقمي".. مسار جديد لمساعدة الصحافيين بالحصول على المعلومات

أعلن وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين، أن الحكومة تتجه لإطلاق مسار يهدف لمساعدة الصحافيين في الحصول على المعلومات التي يريدونها من أي مؤسسة حكومية.

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وقال مبيضين خلال كلمة افتتاح فعاليات منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي، وسط حضور إعلامي عربي ودولي، تحت رعاية رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن الحكومة ملتزمة بتيسير حصول الصحافيين على المعلومات، مشيرا إلى أن الحكومة ستصدر خلال شهر واحد، دراسة علمية عن حالة التواصل الحكومي وتقدم معلوماتها للصحافيين.

ويناقش المنتدى الذي يقام احتفاء باليوبيل الفضي لتسلم الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وجلوسه على العرش، وبالعيد الثامن والسبعين لاستقلال المملكة، القضايا والتحديات التي تواجه صناعة الإعلام العربي، وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز أخلاقيات المهنة وحرية الإعلام ومواكبة التطورات في مجال الإعلام والاتصال الرقمي.

ويتضمن المنتدى الذي يقام على مدار يومين، ثماني جلسات يشارك فيها أكثر من ثلاثين متحدثا أردنيا وعربيا وعالميا، بينهم مديرة قناة RT العربية مايا منّاع، حيث يناقش موضوعات تتعلق بالتحديات التي يشهدها الإعلام والاتصال، في ظل التطور التكنولوجي والرقمي.

ويقام كذلك، على هامش المنتدى، معرض تشارك فيه العديد من القنوات العربية والمحلية والشركات الريادية في التحول الرقمي للإعلام.

عمون

عمون

المصدر: عمون