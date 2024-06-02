الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية اقتحام واسعة للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس (فيديو)

اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الاثنين المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بأن قوات كبيرة من الجيش اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس من حاجز عورتا ترافقها جرافة.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية شارع عمان ومحيط قبر يوسف شرق نابلس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القوات الإسرائيلية نشرت قناصة في عدة أبنية في منطقة الضاحية شرق نابلس تزامنا مع عملية الاقتحام الواسعة للمنطقة الشرقية.

وأشار التلفزيون الفلسطيني إلى أن حافلات للمستوطنين تحت حماية الجيش دخلت المنطقة الشرقية في مدينة نابلس لأداء طقوس تلمودية عند قبر يوسف.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الجنود الإسرائيليين احتجزوا مواطنا ومركبة في الشارع المقابل للحسبة شرقي نابلس.

وأوضح أيضا أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة الرام شمال القدس.

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن سلسلة من التصعيد المستمر في الضفة الغربية مما يزيد من معاناة الفلسطينيين ويعمق حالة التوتر.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 كثفت القوات الإسرائيلية عمليات الاقتحام والاعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية