بتهمة "الفعل الفاضح".. إحالة سائق "أوبر" بواقعة التحرش بفنانة مصرية شهيرة إلى القضاء

أحالت نيابة الشيخ زايد في مصر سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد إلى محكمة الجنح بعد أسبوع من الواقعة.

وتضمن أمر إحالة سائق "أوبر" إلى محكمة الجنح تهمة "ارتكاب فعل فاضح "وهو "التبول في طريق عام"، حيث توجه المتهم صباح الأحد رفقة دفاعه إلى النيابة لإعلانه بقرار إحالته للمحاكمة وتكليفه بحضور جلسات محاكمته.

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وعقب إخلاء سبيله روى سائق "أوبر" المتهم تفاصيل الحادث وتعرضه للظلم حسب تعبيره من الفنانة وعدم تعرضه لها بأي أذى.

وقال في مقطع فيديو مع المحامي المتطوع بالدفاع عنه، إن الحادث وقع منذ حوالي أسبوع قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا عندما تلقى طلبا من شخص يدعى "جلال" للذهاب الى مدينتي وذلك عقب عودته من الشيخ زايد، وتوجه إلى الموقع المحدد وشاهد العميل سيدة فتأكد من طلبها للسيارة وعندما أكدت له أنها العميلة استقلت السيارة واتجه بها إلى المكان المحدد.

وأضاف أن سيارته تعمل بالغاز والبنزين وأثناء القيادة أعلى محور الضبعة وقبل كوبري "تحيا مصر" بمسافة قليلة نفد منه الغاز، فكان عليه التوقف حتى تنتقل السيارة للعمل بالبنزين بشكل جيد، مشيرا إلى أنه استأذن العميلة في التوقف ووافقت على الطلب.

وتابع قائلا: "أثناء توقفه شعر بحاجته الشديدة لدخول دورة المياه خاصة أنه مريض بعدة أمراض ويحتاج لقضاء حاجته على فترات قريبة، فاستغل توقف السيارة وزجاجها داكن ووقف خلف السيارة لقضاء حاجته".

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وأفاد بأنه وبمجرد قيامه بفك حزام سرواله فوجئ بالسيدة تخرج من السيارة وتصرخ في وجهه وتشير بإشارات عشوائية للسيارات المارة على الطريق، فحاول تهدئتها إلا أنها استمرت في الصراخ والابتعاد عنه واضطر في تلك اللحظة لقضاء حاجته بسبب مرضه وابتعد عنها لعدة أمتار وانتهى من قضاء حاجته وعاد إليها.

وأوضح سائق "أوبر" أنه عندما عاد إليها أكد عدم نيته في أذيتها وأنه مريض واستدعى الأمر قضاء حاجته بسرعة شديدة، فعلم أنها اتصلت هاتفيا بأحد الأشخاص ليأتي إليها وطلبت منه إنزال حقائبها من السيارة وأنه توقف بجانبها لدقائق حتى يحضر من يقلها ثم تحرك بالسيارة خوفا من التعدي عليه بالضرب من أي شخص يخصها.

ووجه السائق رسالة إلى الفنانة هلا السعيد قائلا: "ربنا يسامحك.. أنا مش مسامحك انا اتبهدلت في الحجز، ومعملتش حاجة وحياتي اتدمرت مبقاش معايا جنيه أصلا، وأخويا استلف فلوس الكفالة الي خرجت بيها".

وكانت الفنانة هلا السعيد قد كشفت عن تعرضها للتحرش من أحد سائقي شركة "أوبر" حيث أكدت أنها انفعلت بعد أن وجدته أوقف السيارة في طريق عام وبدأ يخلع بعض ملابسه، وحينها واجهته وبرر موقفه بأنه مريض يعاني من مرض السكر.

وليست هذه هي الواقعة الأولى لسائقي "أوبر" حيث إنه في الفترة الأخيرة بدأت تنشر عدة وقائع على السوشيال ميديا وتنوعت هذه الوقائع ما بين الخطف والتحرش ومنهن من ضحت بحياتها من أجل الحفاظ على نفسها بعد أن تعرضت للتحرش من سائق "أوبر" وهو الأمر الذي أصبح حديث الجميع وتحولت القضية إلى قضية رأي عام.

المصدر: "مصراوي"