السلطات المصرية تكشف تفاصيل واقعة تعرض فنانة لـ"التحرش" من سائق

أمرت النيابة العامة المصرية بحجز سائق "أوبر" متهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد أثناء استقلالها السيارة صحبته على محور الضبعة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان أن عناصرها قامو بضبط السيارة وقائدها، وأكدت أنه أقر بتوقفه إلى جانب الطريق والراكبة معه لـ"قضاء حاجته".

وتابعت الداخلية في بيانها أن "السيدة المشار إليها (الفنانة هلا السعيد) قامت بالنزول من السيارة معتقدة قيامه بالتحرش بها".

وكانت الفنانة هلا السعيد قد كشفت عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام" عن تعرضها للتحرش من أحد سائقي شركة "أوبر"، حيث أكدت أنها انفعلت عليه بعد أن وجدته أوقف السيارة في طريق عام.

وأوضحت أن السائق بدأ يخلع بعض ملابسه، وحينما واجهته، برر موقفه بأنه مريض يعاني من مرض السكر.

المصدر: RT + "صدى البلد"