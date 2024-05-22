"توقف وأخذ يخلع ملابسه".. فنانة مصرية تنشر فيديو حول تعرضها للتحرش من سائق على محور الضبعة

كشفت الفنانة هلا السعيد، عن تعرضها للتحرش من أحد سائقي شركة أوبر، حيث أكدت أنها انفعلت عليه بعد أن وجدته أوقف السيارة في طريق عام.

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وأوضحت أن السائق بدأ يخلع بعض ملابسه، وحينما واجهته، وبرر موقفه بأنه مريض يعاني من مرض السكر.

ونشرت هلا السعيد، فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستغرام، قالت فيه: أنا واقفة على محور الضبعة، سواق أوبر فجأة وقف وفجأة قالي العربية سخنت ببص ورا لقيته فك حزام البنطلون وقالي متخافيش أصل عندي السكر ولازم أدخل الحمام، نزلت وسيبت حاجتي في العربية، ووقفت في الشارع وبعت لايف لوكيشن لصحابي، الحمد لله إني قريبة من البيت وإننا في النهار.

كما علقت هلا السعيد على الفيديو، قائلة: الحمد لله عدت على خير.. أنا قلت بعد اللي حصل بقي في بوليسي جديدة، وفيه تسجيل في العربية، بس واضح أن مفيش فايدة في أوبر الشركة نفسها لازم يتحاسبوا.

وليست هذه هي الواقعة الأولى لسائقي أوبر، حيث إنه في الفترة الأخيرة بدأت تنشر عدة وقائع على السوشيال ميديا، وتنوعت هذه الوقائع ما بين الخطف والتحرش، ومنهن من ضحت بحياتها من أجل الحفاظ على نفسها، بعد أن تعرضت للتحرش من سائق أوبر، وهو الأمر الذي أصبح حديث الجميع، وتحولت القضية إلى قضية رأي عام.

المصدر: القاهرة 24