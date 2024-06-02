بالفيديو.. انفجار قوي يهز "نهاريا" وسط تضارب الأنباء حول أسبابه

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق سقوط طائرة مسيّرة في مدينة نهاريا الساحلية شمال غربي فلسطين، ومن ثم اندلع حريق بينما صاروخ القبة الحديدية انفجر بعيدا عن الهدف.

ووقع انفجار قوي اليوم الأحد في أجواء مدينة "نهاريا" ما أدى إلى اندلاع حريق خلّف أضرارا مادية، وسط تضارب للأنباء ما بين هجوم بالطائرات المسيرة أو صاروخ اعتراضي بالخطأ.

وذكرت القناة "12" العبرية أن صاروخا اعتراضيا أطلقه الجيش الإسرائيلي بالخطأ في سماء نهاريا ضد صواريخ محتملة من جنوب لبنان.

وأضافت القناة أن صافرات الإنذار دوت بشكل خاطئ، فلم يكن هناك أي صواريخ من لبنان، فيما أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بأن صافرات الإنذار انطلقت بشكل مكثف في نهاريا والمناطق المحيطة بها.

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ومن جانبها ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن صفارات الإنذار دوت 4 مرات على الأقل في نهاريا، إثر تسلل طائرة مسيرة تم اعتراضها، دون تسجيل أضرار مادية أو خسائر بشرية.

لكن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شككوا برواية الإعلام الإسرائيلي، وأكدوا أن الانفجار ناجم عن سقوط طائرات مسيرة في نهاريا، وتداولوا مقطع فيديو لحظة حدوث الانفجار.

المصدر: RT + وكالات