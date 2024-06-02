مصدر مصري يكشف حقيقة تدخل السفارة الأمريكية في قضية "سفاح التجمع"

تحدث مصدر عن حقيقة تكليف السفارة الأمريكية محاميا للدفاع "سفاح التجمع"، وما السبب وراء تدخلها في القضية التي أثارت جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية.

ونفى المصدر تكليف السفارة الأمريكية محاميا للدفاع عن "سفاح التجمع"، مؤكدا أن جهات التحقيق لم تتلق حتى الآن توكيلا من أي من المحامين لحضور جلسة التجديد، أو الحضور مع المتهم في أي من التحقيقات الجارية.

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وأكد المصدر أن هناك وفدا من السفارة الأمريكية حضر لديوان عام المحكمة، وطلب تقديم طلب للقاء المتهم "سفاح التجمع" داخل سجنه في محافظة بورسعيد، مؤكدين أن هذا الطلب جاء بسبب الجنسية التي تتمتع بها الأسرة.

وأشار المصدر إلى أنه لم يكن معهم أي من أفراد الأسرة. مؤكدا أن جهات التحقيق لم تنظر إلى الطلب المقدم، كما رفضت اطلاعهم على أوراق القضية لسرية التحقيق.

ونوه بأن الوفد لا يملك توكيلا رسميا لذلك، ولم يتحدث في أي قرارات صادرة ولم يسأل عن موعد التجديد، ولم يتم تعريفهم بمكان السجن الذي ينفذ فيه قرار الحبس 15 يوما.

يذكر أن المتهم كريم مسلم الشهير بـ"سفاح التجمع" سيعرض على قاضي التجديد 4 يونيو الجاري، وذلك للنظر في قرار تجديد الحبس، بعد أن اعترف بقتل 3 سيدات بعد ممارسة الرذيلة معهن وتعذيبهن وتصويرهن عاريات وقتلهن وإلقاء الجثامين في الصحراء.

المصدر: "القاهرة-24"