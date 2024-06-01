مصر.. تفاصيل جديدة في قضية "سفاح التجمع" حول "5 وشوم على جسده"

توصلت التحريات والتحقيقات الجارية في قضية "سفاح التجمع" بمصر إلى تفاصيل جديدة حول حكاية "5 أوشام على جسد المتهم"، مرجعا الرسومات إلى أنها أكثر "5 ضحايا تلذذ بتعذيبهن".

وتواصل جهات التحقيق استجوابها كريم الملقب بـ "سفاح التجمع" والمتهم بـ"إنهاء حياة 3 فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن وتعذيبهن وإجبارهن على تناول المواد المخدرة".

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وأشارت التحريات والتحقيقات الجارية، إلى وجود وشوم على جسد المتهم يبلغ عددها 5 رسومات، وبسؤاله أرجع تلك الرسومات على جسده إلى أنها تمثل أكثر 5 ضحايا تلذذ بتعذيبهن وممارسة الرذيلة معهن".

وكانت جهات التحقيق "واجهت المتهم بقرابة 200 مقطع فيديو جرى تفريغها من هاتف محمول عدد 2 وجهاز لاب توب وكاميرا تصوير فائقة الجودة، تتضمن مشاهد لـ سفاح التجمع أثناء تعذيب ضحاياه بممارسة العلاقة الجنسية وقتل بعضهن وممارسة الرذيلة مع أجسادهن عقب لفظ أنفاسهن الأخيرة".

كما شهدت التحقيقات تضارب أقوال المتهم بشأن عدة نقاط خاصة مصير عدد من ضحاياه وذلك بسبب أنه كان يتناول المواد المخدرة خلال تنفيذ جرائمه لا سيما مادتي "كريستال ماس والآيس" مما يجعله لا يعلم عدد ضحاياه ومصير بعضهن.

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كما ظهرت بمقاطع الفيديو أكثر من 11 فتاة جار البحث والتحري حول مصيرهن سواء مازالن على قيد الحياة أو قتلهن "سفاح التجمع"، خاصة وأنه اعترف أمام جهات التحقيق في بادئ الأمر أنه تخلص من إحدى ضحاياه ودفن جثتها على طريق الإسماعيلية ولكن بالتواصل مع أسرتها تبين أنها مازالت على قيد الحياة وحبلى منه.

ومن المنتظر في حالة عدم صدور قرار إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات المختصة يتم عرضه على قاضي التجديد في يوم 4 يونيو المقبل عقب انقضاء فترة الحبس الصادر بها قرار من جهات التحقيق من قبل، والتي كانت 15 يوما.

المصدر: وسائل إعلام مصرية