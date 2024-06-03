رئيس الموساد السابق: إسرائيل تعرف مكان نصرالله وتستطيع اغتياله بأي لحظة

قال رئيس الموساد السابق يوسي كوهين، الاثنين، إن "إسرائيل تعرف مكان وجود الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، وتستطيع اغتياله في أي لحظة عندما تريد ذلك".

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وأضاف كوهين: "الاستخبارات الإسرائيلية تعرف مكان نصرالله.. يمكن لإسرائيل إسقاطه في أي لحظة"، وفق ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وأفادت الصحيفة بأن تصريحات كوهين تأتي كتهديد ضد تصعيد حزب الله على الحدود الإسرائيلية- اللبنانية.

تأتي تصريحات كوهين، بينما دعا حاييم بيتون، الوزير بالحكومة الإسرائيلية اليوم الاثنين، لشن حملة عسكرية في الشمال و"طرد حزب الله وسكان جنوب لبنان" لما بعد نهر الليطاني.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية ازديادا كبيرا في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات لجميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.

وتشن الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل يومي، غارات على قر ىو بلدات جنوب لبنان، وتستهدف بنى تحتية ومراكز تابعة لحزب الله، وفق وصفها، مشيرة إنها تمكنت من تصفية عدد كبير من قادة حزب الله عبر غارات على سيارات ومنشآت.

واليوم، أفادت مراسلتنا، بوقوع إصابة خطيرة إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في قضاء الزهراني بعمق الجنوب اللبناني.

المصدر: معاريف+ RT