مراسلتنا: إصابة خطيرة بغارة إسرائيلية على سيارة بعمق جنوب لبنان

أفادت مراسلتنا، اليوم الاثنين، بوقوع إصابة خطيرة إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في قضاء الزهراني بعمق الجنوب اللبناني.

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وقد وثقت لقطات مصورة، الغارة من المسيرة الإسرائيلية على سيارة عند حدود بلدة "كوثرية الرز".

وقالت المراسلة إن شخصا أصيب بجروح خطيرة جراء الغارة، من دون تحديد هويته.

إلى ذلك، أفادت المراسلة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 6 غارات على مرتفعات الجبور في جبل الريحان في عمق الجنوب اللبناني.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية ازديادا كبيرا في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات لجميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.

ووسط دعوات من عدد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية لشن عملية ضد حزب الله في جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي نهاية مايو الماضي أن قوات من الفرقة 146 واللواء المدرع 205 الاحتياط نفذت مناورات تحاكي عمليات في عمق لبنان، كجزء من رفع الجاهزية على الحدود الشمالية.

المصدر: RT