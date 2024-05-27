الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات تحاكي القتال في عمق لبنان (صور + فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أن قوات من الفرقة 146 واللواء المدرع 205 الاحتياط نفذت مناورات تحاكي عمليات في عمق لبنان.

وحسب بيان الجيش فإنه "على مدار الأسابيع الأخيرة أجرت الفرقة 146 ولواء المدرعات الاحتياطي 205، تمرينا يحاكي المناورة البرية في لبنان، حيث حاكى التمرين السيناريوهات القتالية على الجبهة الشمالية، والنشر السريع للقوات في الميدان، ووظيفة مقرات قيادة الفرقة واللواء وجاهزية القوات للهجوم".

وأضاف: "أقامت قوات لواء 551 تمرين على مستوى اللواء شمل إجراءات الاستعداد للقتال، والتحقق من صلاحية الخطط الهجومية على الجبهة الشمالية، والتجنيد والتزود، ودراسة التحديات في لبنان والنماذج العملياتية نهارا وليلا ووسط منطقة وعرة تحاكي قدر الإمكان القتال في عمق لبنان".

وأفاد بأن "القوات تدربت على توفير الخدمات اللوجستيات والاتصالات والحوسبة في العمق، والتنقل في المناطق الوعرة، والتقدم في محور جبلي، وإطلاق النيران متعددة الدرجات والقتال في منطقة حضرية كجزء من رفع الجاهزية على الحدود الشمالية".

🔴قوات الاحتياط تواصل رفع جاهزيتها للحرب على أرض لبنان وتتدرب على خوض مناورة برية والهجوم على أراضي العدو



⭕️على مدار الأسابيع الأخيرة أجرت الفرقة 146 ولواء المدرعات الاحتياطي 205 تمرينًا على مستوى الفرقة واللواء يحاكي المناورة البرية في لبنان، حيث حاكى التمرين السيناريوهات… pic.twitter.com/a7fCkBXMcr — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 27, 2024

يشار إلى أن هذا التدريب هو الثاني من نوعه خلال الشهر الحالي، بعد أن أعلن الجيش في 10 مايو أن كتائب الاحتياط في اللواء السادس شاركت في مناورة بالجليل الغربي بهدف الاستعداد لمختلف السيناريوهات القتالية في الشمال.

المصدر: RT