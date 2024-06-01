نقلت صحيفة El Mundo الإسبانية، عن المؤرخ الفرنسي إيمانويل تود الذي توقع انهيار الاتحاد السوفيتي، قوله إن فشل الغرب يمكن أن يؤدي إلى انهيار الجيش الأوكراني.

وجاء في المقالة: "عندما بدأ الهجوم المضاد الأوكراني، انتظر الجميع هزيمة الروس. ولكن الآن أصبح من المتوقع انهيار الجيش الأوكراني، الذي يعاني من نقص حاد في العناصر والمعدات العسكرية. أوكرانيا صمدت حتى الآن، فقط بفضل مساعدة الغرب. وكانت مفاجأة هذه الحرب، الفشل الصناعي والمادي والاقتصادي للغرب والولايات المتحدة".

إقرأ المزيد

ويرى المؤرخ أن الاستنتاج الرئيسي من الصراع الأوكراني، هو أن الغرب يعاني من مشاكل في إدراك الواقع.

وأضاف المؤرخ أن السؤال بالنسبة للغرب ليس ما إذا كانت روسيا ستنتصر أم ستخسر، بل كيف سيتخطى هزيمته. ووفقا له، يقع الغرب في تراجع حاليا لأن العالم لم يعد يتحمل غطرسته.

وإيمانويل تود هو عالم أنثروبولوجيا، ومؤرخ، وكاتب مقالات، ومتنبئ، ومؤلف للعديد من الكتب. أصبحت بعض أعماله، مثل "الوهم الاقتصادي" و"ما بعد الإمبراطورية"، أساسية في دراسة العلوم الاجتماعية. وفي عام 1976، تنبأ بانهيار الاتحاد السوفيتي في كتابه الفشل النهائي.

المصدر: نوفوستي