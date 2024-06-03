أعلن الرئيس البلغاري رومين راديف أن الوضع في أوكرانيا أصبح خارجا عن السيطرة بسبب انتهاك الدول الغربية للخطوط الحمر.

وقال راديف: "حتى الآن، كان هناك خطان أحمران يقيدان التصعيد غير المنضبط (للنزاع في أوكرانيا) الأول هو إبقاء النطاق الجغرافي للنزاع على أراضي أوكرانيا فقط، والثاني هو منع حدوث اشتباك مباشر بين قوات "الناتو" والقوات الروسية. والسماح باستخدام الأسلحة الغربية في عمق روسيا وإرسال مستشارين ومدربين إلى الخطوط الأمامية، وقد تم بالفعل انتهاك هذه الخطوط الحمراء".

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وأكد أنه سيعبر عن موقفه بشأن الوضع في أوكرانيا إذا مثلت بلغاريا في قمة "الناتو" في واشنطن.

ووصف راديف القمة في واشنطن بأنها "وجودية" على عكس القمم الأخرى.

ومن المقرر أن تعقد القمة في العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 9 إلى 11 يوليو. ومن الذي سيمثل بلغاريا بالضبط يجب أن تقرره الحكومة.

المصدر: "نوفوستي"