 
مباشر

رئيس بلغاريا: انتهاك الدول الغربية للخطوط الحمر في أوكرانيا يخرج الوضع عن السيطرة

أخبار العالم

رئيس بلغاريا: انتهاك الدول الغربية للخطوط الحمر في أوكرانيا يخرج الوضع عن السيطرة
Globallookpress Zheng Huansong
الرئيس البلغاري رومين راديف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xo2s

أعلن الرئيس البلغاري رومين راديف أن الوضع في أوكرانيا أصبح خارجا عن السيطرة بسبب انتهاك الدول الغربية للخطوط الحمر.

وقال راديف: "حتى الآن، كان هناك خطان أحمران يقيدان التصعيد غير المنضبط (للنزاع في أوكرانيا) الأول هو إبقاء النطاق الجغرافي للنزاع على أراضي أوكرانيا فقط، والثاني هو منع حدوث اشتباك مباشر بين قوات "الناتو" والقوات الروسية. والسماح باستخدام الأسلحة الغربية في عمق روسيا وإرسال مستشارين ومدربين إلى الخطوط الأمامية، وقد تم بالفعل انتهاك هذه الخطوط الحمراء".

إقرأ المزيد
هنغاريا ترد على بلجيكا: الاتحاد الأوروبي يحاول إسكات صوت السلام
هنغاريا ترد على بلجيكا: الاتحاد الأوروبي يحاول إسكات صوت السلام

وأكد أنه سيعبر عن موقفه بشأن الوضع في أوكرانيا إذا مثلت بلغاريا في قمة "الناتو" في واشنطن.

ووصف راديف القمة في واشنطن بأنها "وجودية" على عكس القمم الأخرى.

ومن المقرر أن تعقد القمة في العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 9 إلى 11 يوليو. ومن الذي سيمثل بلغاريا بالضبط يجب أن تقرره الحكومة.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا