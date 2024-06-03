سيارتو: تصعيد الصراع في أوكرانيا يشكل تهديدا ليس فقط على أوروبا ولكن أيضا على إفريقيا

أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن تصعيد الصراع في أوكرانيا يشكل تهديدا ليس فقط على أوروبا ولكن أيضا على إفريقيا.

وقال سيارتو متحدثا في مؤتمر صحفي: "الهستيريا العسكرية مستمرة في أوروبا والاستعدادات السياسية للحرب جارية".

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وأضاف: "تسبب النزاع المسلح في أوكرانيا بالفعل في أضرار جسيمة للعالم بأسره، بما في ذلك إفريقيا، ويشكل تصعيده تهديدا عالميا. الجنون العسكري يخرج عن نطاق السيطرة، لذلك نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى صوت مؤيدي السلام. لهذا السبب نقدر أصوات الفطرة السليمة القادمة من إفريقيا".

وأشار إلى أن إفريقيا لا تزال تواجه صراعات على أراضيها، وبالتالي "يجب أن نستمع إلى الأفارقة عندما يقولون إنه كلما طال تأجيل المفاوضات بشأن إنهاء الحرب، سيموت المزيد من الناس وسيتولد المزيد من الدمار".

وأكد سيارتو أن النهاية الفورية للصراع في أوكرانيا "تلبي مصالح كل من أوروبا وإفريقيا، من مصلحة الشعوب الأوروبية والإفريقية أن ينتهي جنون الحرب العالمية هذا في أقرب وقت ممكن".

المصدر: نوفوستي