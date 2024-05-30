سيارتو يصف خطط الناتو للسماح لأوكرانيا بقصف العمق الروسي بالجنون

قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، إن خطط حلف شمال الأطلسي للسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لقصف عمق روسيا بمثابة جنون لأن روسيا قد ترد على ذلك.

وأضاف سيارتو في حديث للصحفيين الهنغاريين بعد اجتماع وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي: "أعتقد أنه من الجنون أن يستخدم الأوكرانيون أسلحة غربية لقصف الأراضي الروسية. أعتقد أنها فكرة مجنونة، لأن روسيا سترد، كما رأينا حتى الآن. روسيا لا تعاني من نقص في الذخيرة والمعدات، وسوف ترد على ذلك بقوة تزيد عدة مرات".

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ووفقا له، فقد حان الوقت لوقف "هذا الجنون قبل أن تحدث كارثة لا يمكن إصلاحها".

كما انتقد سيارتو مرة أخرى خطط الناتو لتوسيع مهمته التنسيقية في أوكرانيا، لأن الحلف بذلك يمحو "الخط الأحمر" الخاص به.

واعترف سيارتو، بأنه سيتم خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو في براغ تأجيج الأجواء العسكرية في أوروبا وإعطاؤها "زخما جديدا"، على الرغم من أن هنغاريا ستظل تبذل كل جهودها من أجل تجنب أي مشاركة في مهمة الناتو.

وفي وقت سابق، قال سيارتو إنه تمت بحماس في مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، مناقشة السماح لكييف بإطلاق أسلحة غربية في عمق الاتحاد الروسي، واحتمال قيام دول الناتو بإغلاق السماء فوق أوكرانيا، الأمر الذي يهدد بحرب عالمية.

يوم الثلاثاء الماضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تحدثه عن المقترحات الغربية حول السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية، أن دول "الناتو" يجب أن تفهم بماذا (بأي أمر) تلعب.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارته لأوزبكستان: "ممثلو دول الناتو وخاصة في أوروبا، وخاصة في البلدان [الأوروبية] الصغيرة، يجب أن يفهموا بماذا هم يلعبون. ويجب أن يتذكروا أن هذه عادة ما تكون دولا ذات مساحة صغيرة، وكثافة سكانية كبيرة".

المصدر: نوفوستي