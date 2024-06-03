الخارجية الروسية تحذر الولايات المتحدة من اتخاذ "خطوات متهورة"

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف واشنطن من اتخاذ "خطوات متهورة" قد تكون عواقبها قاتلة.

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جاء ذلك في تصريحات ريابكوف اليوم، تعليقا على سماح واشنطن لكييف بضرب الأراضي الروسية بأسلحة أمريكية، حيث تابع: "أود أن أحذر القادة الأمريكيين من الحسابات الخاطئة التي قد تحمل عواقب وخيمة، فيما يقللون من خطورة رد الفعل الذي قد يتلقونه".

وأشار نائب الوزير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تحدث مرارا وتكرارا عن هذه القضية، وقال: "أحث المسؤولين، ممن لا يهمهم أي شيء، أن يجبروا أنفسهم على قضاء بعض الوقت، الذي فيما يبدو أنهم يقضونه في نوع من ألعاب الكومبيوتر، استنادا إلى خفة تعاملهم مع القضايا الجادة، في دراسة تفصيلية لما قاله الرئيس الروسي، على وجه الخصوص، في المؤتمر الصحفي عقب المحادثات في طشقند، وهو تحذير مهم للغاية، ويجب أن يؤخذ على محمل الجد، وبأقصى قدر من الجدية".

المصدر: RT