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روسيا تحذر الناتو.. تزويد أوكرانيا ب"F-16" تهديد نووي

أخبار روسيا

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وصل الصراع الروسي الغربي لمرحلة خطرة بالنظر لاستراتيجية تلك الدول التصعيدية في أوكرانيا

وآخرُهاديه بحث ضرب الداخل الروسي بالأسلحة الغربية المقدمة لنظام كييف مع تعهدات بتزويد أوكرانيا بطائرات أف 16 وهو ما اعتبره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تهديدا نوويا وإشارةً من واشنطن والناتو بأنهم جاهزونَ لكل شيء محذرا من العواقبِ الكارثية المحتملة للتصعيد النووي الذي لا ينفصل عن محاولات واشنطن لنشر صواريخها متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا وآسيا واحتمالات الرد العسكري على ذلك وهذه المرة من موسكو وبكين التي باتت تستشعر الخطر من مخططات الولايات المتحدة.. نتابع هذا الموضوع في حلقة اليوم من برنامجكم بالتفاصيل.

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