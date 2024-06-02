وزير الداخلية الإسرائيلي يوجه رسالة حازمة إلى وزير الدفاع ورئيس الأركان

أرسل وزير الداخلية موشيه أربيل رسالة إلى وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي بعدما كشف موقع "واينت" عن خلاف بين رئيس بلدية كريات شمونة وقائد المنطقة الشمالية.

وسبق أن كشف موقع "واينت" العبري عن خلاف بين رئيس بلدية كريات شمونة أفيتشاي ستيرن واللواء في قيادة المنطقة الشمالية أوري غوردين.

ووجه المقدم ألون فريدمان خطابا إلى ستيرن قائلا: "توقف عن ازعاجنا، ابق في فندقك والتزم الصمت حتى تتلقى رسالة أخرى".

وبحسب أربيل، فقد قيلت الكلمات "بعد أن طرح رئيس البلدية أسئلة حول الوضع الأمني"، وأشار وزير الداخلية في رسالته إلى أن "ردود أفعال القادة هي من سمات الدول ذات الحكم العسكري. إنهم مدينون بالإجابات للمسؤولين المنتخبين".

وقال مركز الأبحاث "عالما" المتخصص في رصد جبهة إسرائيل الشمالية في تقرير يوم الأحد إن شمال إسرائيل شهد خلال شهر مايو الهجمات الأكثر شدة التي شنها حزب الله اللبناني منذ أكتوبر 2023.

ووفق التقرير، فقد شن حزب الله 325 هجوما على شمال إسرائيل في شهر مايو بمعدل 10 هجمات يوميا، بينما كان عدد هجمات حزب الله 238 في شهر أبريل.

هذا، ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.

كما تشهد الحدود اللبنانية الجنوبية ازديادا كبيرا في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات لجميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.

المصدر: RT