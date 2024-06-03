رئيس الفلبين: حل الصراع بأوكرانيا يجب أن يكون مقبولا لا لكييف وحدها

قال رئيس الفلبين فرديناند ماركوس الابن إن طريق الحل في أوكرانيا وعر ويجب أن يتضمن العودة إلى وضع يكون مقبولا أخلاقيا "لا بالنسبة لأوكرانيا وحدها، ولكن أيضا بالنسبة لبقية العالم".

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جاء ذلك خلال لقاء فلاديمير زيلينسكي بنظريه الفلبيني في زيارة وصفت بأنها "الأولى في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين". ووفقا لوكالة الأنباء الفلبينية GMA، فقد التقى زيلينسكي بماركوس بقصر مالاكانيان، وخلال الاجتماع أعلن الأول عن افتتاح سفارة لأوكرانيا في الفلبين هذا العام، وشكر مانيلا على "المشاركة في الخطوات السلمية" التي اقترحتها كييف.

وردا على ذلك قال ماركوس إن الفلبين "حريصة للغاية على مواصلة مساعدة أوكرانيا" من خلال منصات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي "لتحقيق السلام في مواجهة الصراع المستمر".

وتابع: "سنواصل بذل كل ما بوسعنا لتعزيز السلام ووقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي في بلادكم. أعتقد أن الجميع يدرك أن القول أسهل من الفعل، وسيكون طريق العودة وعرا إلى الوضع الذي يكون أخلاقيا لا فقط بالنسبة لأوكرانيا، ولكن أيضا بالنسبة لبقية العالم".

وتستضيف سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15-16 يونيو الجاري، لن تحضره روسيا، حيث صرح السفير الروسي لدى سويسرا فلاديمير خوخلوف في وقت سابق بأن روسيا لم تتلق دعوة من سويسرا بشأن هذا المؤتمر، وإن موسكو لن تشارك بأي حال من الأحوال.

وقال الكرملين إن البحث عن خيارات لإيجاد مخرج من الوضع الراهن في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا هو أمر "غير منطقي على الإطلاق، وغير واعد، ومجرد مضيعة للوقت". وأكد على عدم وجود أي احتمالات للحصول على نتائج.

المصدر: نوفوستي