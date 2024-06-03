أعلن رأس نظام كييف المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي خلال زيارته إلى الفلبين أنه ينوي فتح سفارة لأوكرانيا في مانيلا نهاية هذا العام.

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التقى رأس نظام كييف المنتهية فلاديمير زيلينسكي مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن في اجتماع وصف بأنه أول لقاء لقادة البلدين في تاريخ العلاقات الثنائية بينهما.

وقد وصل زيلينسكي إلى العاصمة الفلبينية مانيلا يوم أمس، وكتب بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام": "لأول مرة في تاريخ علاقاتنا الثنائية، التقيت الرئيس فرديناند ماركوس الابن".

وقال زيلينسكي أيضا إن كييف تخطط لفتح سفارة في مانيلا هذا العام. ووفقا له، فقد تمت خلال الاجتماع مناقشة تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية، وكذلك "قمة السلام" المزمعة في سويسرا قريبا، حيث قال زيلينسكي إن الفلبين ستشارك في المؤتمر الذي سيعقد في الفترة من 15-16 يونيو في منتجع بيورغنشتوك.

المصدر: تاس