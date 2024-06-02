زيلينسكي يوجه اتهاما للصين بشأن "مؤتمر السلام" في سويسرا

صرح فلاديمير زيلينسكي بأن بكين تحاول ثني بعض الدول عن المشاركة في "قمة السلام" حول أوكرانيا التي تعقد بسويسرا منتصف يونيو، معربا عن خيبة أمله لعدم "التزام بعض القادة" بحضور الحدث.

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وقال زيلينسكي للصحفيين على هامش منتدى "حوار شانغريلا " الأمني في سنغافورة اليوم الأحد: "للأسف الصين تعمل جاهدة اليوم لمنع دول من حضور قمة السلام"، حسبما نقلت عنه وكالة "فرانس برس".

وزعم زيلينسكي أن الصين "أداة في يد بوتين"، متهما روسيا باستخدام النفوذ الصيني والدبلوماسيين الصينيين لفعل "كل شيء لعرقلة قمة السلام".

وذكر زيلينسكي أنه لم يتمكن من مقابلة الوفد الصيني في مؤتمر سنغافورة، وأعرب عن خيبة أمله "لأن قادة بعض الدول لن يشاركوا في قمة السلام"، وذلك بعد إعلان الصين أن رئيسها شي جين بينغ لن يشارك في القمة ما لم تدع روسيا إليها، فيما لم يؤكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزامه بحضورها.

وقال زيلينسكي إن "أكثر من مئة بلد ومنظمة" التزمت المشاركة في مؤتمر سويسرا، وحض دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ على حضوره.

وعقد زيلينسكي اليوم على هامش "حوار شانغريلا" لقاء مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين وصفه بـ"الجيد جدا"، موضحا أنهما ناقشا "الحاجات الدفاعية لبلادنا وتعزيز منظومة الدفاع الجوي الأوكراني وتحالف تسليم كييف مقاتلات إف-16 وصياغة اتفاق أمني ثنائي".

وفي وقت سابق أعلنت الخارجية الصينية أنه "لا تزال هناك فجوة واضحة بين ترتيبات اجتماع سويسرا ومطالب الصين وأيضا التوقعات العامة للمجتمع الدولي، ويجد الجانب الصيني صعوبة" في حضوره.

وأعربت الصين عن اعتقادها بأن أي مؤتمر دولي للسلام يجب أن يحظى "باعتراف كل من روسيا وأوكرانيا ومشاركة متساوية من جميع الأطراف ومناقشة عادلة لجميع خطط السلام".

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وتؤكد بكين أنها اتخذت منذ بداية النزاع في الأوكرانيا موقفا "محايدا وموضوعيا"، كما أنها ترفض أي اتهامات بتسليم الأسلحة والمعدات الحربية إلى أي من طرفي الصراع.

وسبق أن وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤتمر سويسرا بأنه "يؤدي إلى طريق مسدود"، وأن الغرض منه "ليس النظر في إمكانيات حل النزاع حول أوكرانيا، بل صياغة وتقديم إنذار غير مقبول لروسيا"، مضيفا أن موسكو لا ترى رغبة لدى الغرب في التعامل معها بنزاهة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال بشأن مؤتمر سويسرا إن الصيغ المطروحة للسلام حاليا "أساسها الرغبات وليس الواقع الحقيقي على الأرض، وهو طرح غير مقبول للنقاش"، مؤكدا مع ذلك استعداد روسيا للتفاوض.

المصدر: أ ف ب + "رويترز"