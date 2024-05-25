سفارة الصين في واشنطن: بكين ليست طرفا في الأزمة الأوكرانية وتدعو باستمرار للسلام

صرح السكرتير الصحفي للسفارة الصينية في واشنطن ليو بينجيو بأن بكين ليست طرفا في الصراع الأوكراني وتدعو باستمرار إلى السلام والتسوية السياسية بين موسكو وكييف.

وقال بينجيو: "الصين لم تخلق الصراع في أوكرانيا وليست طرفا فيه. موقف الصين بشأن أوكرانيا يظل محايدا وموضوعيا. نحن نعمل بنشاط على تعزيز مفاوضات السلام والتسوية السياسية".

وجاءت تصريحات السكرتير الصحفي للسفارة الصينية في واشنطن ردا على بيان مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوروبية أوراسيا جيمس أوبراين، الذي وصف الصين بأنها "الفاعل" في الصراع في أوكرانيا، وقال إن بكين تساهم في استمرار الأزمة.

وبحسب بينجيو، فإن بكين "لا تؤجج النيران أبدا، ولا تسعى إلى الربح" و"بالتأكيد لا تقبل دور كبش الفداء".

وفي وقت سابق في مؤتمر عقد في لندن حول الدفاع والأمن، زعم وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أن الاستخبارات البريطانية والأمريكية لديها أدلة تشير إلى أن "المساعدة العسكرية الفتاكة يتم الآن أو سيتم توريدها من الصين إلى روسيا، ثم سيتم تسليمها بعد ذلك إلى أوكرانيا"، ووصف رئيس وزارة الدفاع البريطانية ذلك بأنه "تغيير كبير في الوضع".

وقال مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان تعليقا على ذلك إن الولايات المتحدة ليس لديها مثل هذه المعلومات، واعترف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في 26 أبريل بأن الصين لا تزود روسيا بالأسلحة والمعدات العسكرية، وفي الوقت نفسه وفقا لروايته أصبحت الصين "المورد الأول للمكونات الحيوية" لصناعة الدفاع الروسية.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن إن الولايات المتحدة "تنشر معلومات مضللة مفادها أن الصين تقدم دعما عسكريا لروسيا"، ووفقا له، فإن بكين "لم تزود أبدا أيا من أطراف النزاع" في أوكرانيا بالأسلحة، لكن التعاون الاقتصادي والتجاري بين جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية "ليس موجها ضد أي طرف ثالث".

المصدر: تاس