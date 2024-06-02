أكبر مستودع لتخزين الغاز في العالم.. روسيا تشن هجوما على منظومة الطاقة في أوكرانيا

قال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس إن أكبر منشأة لتخزين الغاز الطبيعي في العالم، تم تدميرها خلال هجوم ضخم استهدف منظومة الطاقة في أوكرانيا.

وتأتي تصريحات الخبرين البريطاني بعد يوم من إعلان وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو أن منشآت الطاقة في البلاد تعرضت لهجوم في مناطق دنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد وإيفانو فرانكيفسك.

وقال ميركوريس في مدونته على موقع يوتيوب: بالإضافة للهجوم على بقايا منظومة الطاقة الحرارية، التي تعرضت لأضرار جسيمة، يبدو أن الاستهداف شمل أيضا منشأة ضخمة لتخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض حيث يقوم الاتحاد الأوروبي أيضا بتخزين الغاز هناك.

وأوضح ميركوريس أن المنشأة تم بناؤها من قبل، وهو أكبر مجمع لتخزين الغاز في الاتحاد السوفييتي، إنه أكبر مجمع لتخزين الغاز في أوروبا، وأعتقد، ربما في العالم كله".

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وعبر الخبير عن ثقته في أن روسيا قامت ببناء العديد من منشآت تخزين الغاز الكبيرة على أراضيها، في حين أن أوكرانيا شهدت "يوما سيئا للغاية".

وأضاف المحلل أن من السهل على نظام كييف أن يكذب بشأن عدد الصواريخ الروسية التي تمكن من اعتراضها وإسقاطها، لكن عواقب تدمير منشآت البنية التحتية للطاقة من الصعب أو يكاد يكون من المستحيل إخفاؤها.

وردا على الهجمات التي تشنها قوات كييف على أهداف مدنية روسية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات موجهة على مواقع الأفراد والآليات العسكرية وتجمعات المرتزقة، وعلى البنية التحتية: منشآت الطاقة، وصناعة الدفاع، والجيش، ومقار الإدارة والاتصالات.

يذكر أن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أكد في أكثر من مناسبة أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات المدنية.

المصدر: نوفوستي