"سم قاتل يهدد المصريين".. تحذيرات من توزيع "سمكة الأرنب" على المطاعم في شكل فيليه

حذر أخصائي التغذية العلاجية ومسؤول الرقابة والتفتيش علي الأغذية‎ ب‎وزارة الصحة المصرية الدكتور أحمد رفعت حسين من تناول أو صيد "سمكة الأرنب" كونها سامة تؤدى إلى الوفاة.

وصرح الدكتور أحمد رفعت حسين بأنه لا يوجد مصل للشفاء من سمها.

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وأوضح أن "سمكة الأرنب" هي سمكة سامة تعيش في قاع البحر الأحمر وخليج السويس وانتشرت مؤخرا في البحر المتوسط بسبب هجرتها عبر قناة السويس.

وذكر أنها تعرف أيضا باسم "سمكة النفيخة" أو "القراض" وتتميز بجلدها الرصاصي المنقط ورأسها الكبير وتتغذى على فضلات الأسماك.

وأشار أخصائي التغذية العلاجية إلى أن "سمكة الأرنب" تحتوي على سم قاتل يسمى "تيدرودوتاكسين" يتواجد في الكبد والأمعاء والجلد والمناسل والخياشيم، مبينا أن انفجار غدة سامة في أسفل رأسها يجعل جسم السمكة كله ساما.

وأوضح أن الأجزاء السامة تمثل 12-13% من وزن السمكة.

ولفت المراقب والمفتش على الأغذية بوزارة الصحة إلى أن أهم أعراض التسمم من "سمكة الأرنب" الغثيان، القيء، الإسهال، وآلام في البطن قد تؤدي إلى الوفاة خلال ساعات.

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من جانبها أشارت الدكتورة منال صبرة أستاذ البيولوجيا البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إلى مهارات الصيادين في تنظيف "سمكة الأرنب" بطريقة "فيليه" يتم توزيعها على بعض المطاعم والفنادق.

وقالت أستاذ البيولوجيا البحرية إن الصيادين متورطون فى أضرار كبيرة عند بيع "سمك الأرنب" إلى المتاجر وإذا أكل منها الفرد يشعر بتنميل وحالات من التشنجات بسبب السم، منوهة أن السمية تتركز في أجزاء مختلفة للسمكة منها الكبد والأمعاء والمناسل والجلد والرأس.

وأوضحت أن هناك بعض الشهور في السنة التي يتزامن معها وقت تكاثر السمكة وتزيد كمية السم فيها بشكل كبير جدا وخاصة "البطروخ"، ولذلك يتسرب إلى اللحم، وتكون تلك الفترة من شهر أبريل إلى أول شهور الصيف ويكون لحمها في تلك الفترة مائلا للون الأخضر.

الصحة المصرية تحذر من أسماك سامة

كما أوضحت وزارة الصحة المصرية أنه يوجد عدد من أنواع الأسماك السامة في السوق المصرية التي يجب الحذر من تناولها لأنها تسبب الوفاة وهي "سمكة القراض" أو "الأرنب" تتواجد في المياه المالحة، و"سمكة العقرب" أو "السمكة الصخرية" أو "السمكة المتحجرة" تشبه العقرب، و"سمكة البقرة" أو "ذات القرنين" أو "الأسماك الخجولة"، و"سمكة البالون" أو "السمكة القاتلة" التي تحتوي على مادة تسمى "Tetrodotoxin" الأشد سمية بـ 1200 مرة من سم السيانيد القاتل، يعتبر ثاني أخطر سم لدى الفقاريات في العالم.

كما حذرت الوزارة من سمكة "دجاج البحر" أو "أسد البحر" أو "السمكة الفراشية" أو "السمكة المتناسقة الجميلة" التي توجد في البحر الأحمر قرب الشعب المرجانية وتفترس أعداءها بشوكها السام، بالإضافة إلى "سمكة القط النهرية" التي تعيش في نهر النيل والترع والمصارف، و"سمكة البلامة" أو "السمكة الصغيرة" المتواجدة في البحر الأبيض المتوسط وفي المحيط الأطلنطي على سواحل فرنسا وإنجلترا.

المصدر: "فيتو"