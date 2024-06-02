أكد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاري جونسون أن أوكرانيا قد تفقد السيطرة على المدن الكبرى، بما في ذلك العاصمة كييف.

وقال جونسون في مقابلة مع قناة Dialogue Works على "يوتيوب": "أعتقد أنهم سيخسرون كييف، وسيخسرون أوديسا ونيكولاييف. أنتم تعرفون ما يحدث على الجبهة، لقد رأيت الخريطة بالأمس".

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وأشار إلى أن الجيش الروسي يتقدم في اتجاهات عديدة، مما يضطر القوات الأوكرانية إلى تعزيز احتياطياتها على هذه الخطوط. ولكن الجيش الأوكراني لا يملك مثل هذه الموارد، كما أن القوات الروسية متفوقة من حيث العدد والعتاد.

وتابع: "في مرحلة ما، كما تعلمون، سوف ينكسر هذا، وعندما يحدث ذلك، قلت إنه ليس لديهم موقع، موقع محصن جيدا، يمكنهم العودة إليه".

في الآونة الأخيرة، تقدم الجيش الروسي بنشاط في أعماق دفاعات العدو في مقاطعات خاركوف وسيطر على عدة بلدات.

وأعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف الجمعة الماضية عن تحرير 28 بلدة جديدة خلال شهر مايو. مؤكدا أن "خسائر القوات الأوكرانية خلال شهر مايو بلغت أكثر من 35 ألف عسكري وأكثر من 2700 آلية بما في ذلك 4 دبابات "أبرامز" و7 "ليوبارد".

المصدر: "نوفوستي"