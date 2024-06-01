أكد الاقتصادي الأمريكي جيفري ساكس أن الأوكرانيين يحاولون مغادرة بلادهم خشية الاستدعاء للخدمة العسكرية.

وقال ساكس في مقابلة مع قناة Judging Freedom على "يوتيوب" إن "أوكرانيا تخسر عددا كبيرا من الجنود، وحاولت التعبئة تغطية الخسائر، لكنها فشلت. الناس لا يريدون القتال والموت في حرب خاسرة، الشباب يحاولون يائسين الهروب من أوكرانيا".

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وأضاف أن القوات الروسية تخترق دفاعات القوات الأوكرانية في العديد من المناطق على خط التماس. بالإضافة إلى الوضع اليائس الذي يتفاقم في كييف.

وأشار إلى أنه يتم إرسال الأوكرانيين إلى الخطوط الأمامية مع الحد الأدنى من التدريب، وتبلغ الخسائر اليومية أكثر من ألف شخص. مشددا على أن "عدد الضحايا مذهل".

وأعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف أمس عن تحرير 28 بلدة جديدة خلال شهر مايو. مؤكدا أن "خسائر القوات الأوكرانية خلال شهر مايو بلغت أكثر من 35 ألف عسكري وأكثر من 2700 آلية بما في ذلك 4 دبابات "أبرامز" و7 "ليوبارد".

وأشار بيلاوسوف إلى أن "كييف على الرغم من فقدان إمكاناتها الهجومية تواصل إقناع الغرب باستعدادها للقتال حتى النهاية".

المصدر: "نوفوستي"