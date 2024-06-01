أوربان: تعنت أوكرانيا في مواصلة الأعمال القتالية سيؤدي إلى تدميرها

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن بلاده تعتبر أن رغبة أوكرانيا في مواصلة الأعمال القتالية قد تؤدي إلى تدميرها، لذلك فهي مثل الجميع، بحاجة إلى مفاوضات السلام.

وقال أوربان في خطاب أمام تجمع حاشد في بودابست، أقيم على جزيرة مارغريت على نهر الدانوب بعد مسيرة سلام لدعم سياسة حكومة البلاد ضد تصعيد النزاع في أوكرانيا: "رفض السلام يعني الموت لأوكرانيا"، داعيا إلى وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات لحل النزاع الأوكراني.

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وشدد على أن الأفكار والخطط الخطيرة "التي قد يمكن من خلالها هزيمة روسيا بمساعدة التقنيات الغربية" غير واقعية على الإطلاق.

وأعرب عن قناعته بأنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في النزاع في أوكرانيا، فهو لا يسبب سوى الموت والدمار، لذا يجب حله سلميا في أقرب وقت ممكن.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا فشلت بسبب الدول التي تدعم الحرب وتغذيها.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا، لكن من الممكن العودة إليها على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مسبقا.

المصدر: "تاس"