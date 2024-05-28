أشار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى أن الحكومة الأمريكية والنخب الأوروبية منعوا كييف من توقيع السلام مع روسيا.

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وقال مادورو عبر برنامجه "مع مادورو زائد": "كان الاتفاق التمهيدي جاهزا للتوقيع وكان هناك أيضا أمر للحكومة الأمريكية ونخب الاتحاد الأوروبي بعدم التوقيع عليه. دعونا نقسم روسيا وننظم الغزو والآن هم هناك بالفعل وهناك حرب توفر أرباحا كبيرة لشركات الأسلحة".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في فبراير الماضي إن المفاوضات مع أوكرانيا في عام 2022 كانت على وشك الانتهاء، لكن الجانب الأوكراني تخلى عن كل الاتفاقيات بعد انسحاب القوات الروسية من ضواحي كييف.

وذكر أن فلاديمير زيلينسكي فرض حظرا تشريعيا على التفاوض مع روسيا، مذكرا بأن روسيا لم ترفض المفاوضات ومستعدة للحوار حول تحقيق كافة أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي