وزير خارجية ليتوانيا: رغم خطاباتنا الرنانة أوكرانيا اليوم في وضع أسوأ

قال وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، في مقابلة مع قناة ZDF التلفزيونية الألمانية، إن أوكرانيا تعاني في الوقت الراهن من أوضاع صعبة وسيئة.

وأضاف الوزير: "إذا نظرنا إلى الوراء قبل عام، فستجد أن أوكرانيا اليوم في وضع أسوأ من ذي قبل - على الرغم من حقيقة أننا في الغرب نلقي العديد من الخطابات الرنانة القوية".

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وشدد الوزير الليتواني على أنه يجب على الحلفاء الغربيين أن يفكروا في كيفية توجيه "ضربة جوابية" لروسيا.

وأعرب الوزير عن ثقته من أن ظهور جنود الناتو في أوكرانيا لن يعني أن الحلف سينجر إلى صراع مباشر مع روسيا، لأنه، وحسب زعمه سيتم اتخاذ قرار الانخراط في الصراع، من جانب بعض الدول المحددة فقط، وليس من قبل كل أعضاء الحلف.

في وقت سابق، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا بناء على طلبها، إذا اخترق الجيش الروسي خط الجبهة.

وقال ماكرون في مقابلة مع مجلة The Economist: "لو قام الروس باختراق خط المواجهة، وفي حال وصول طلب [مقابل] من أوكرانيا – وهو أمر لم يحدث حتى اليوم، فستكون لدينا [أسباب] مشروعة لطرح هذا السؤال على أنفسنا (حول إرسال قوات)".

من جانبه أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة تلفزيونية، إلى أن دخول قوة أوروبية إلى أوكرانيا لن يغير الوضع في ساحة المعركة بأي شكل من الأشكال ولن يؤدي إلا إلى عواقب وخيمة على نظام كييف.

المصدر: نوفوستي