غازي حمد: حماس ليست متمسكة بحكم غزة وعرضت ذلك على عباس ولكنه لم يتعاط مع الأمر (فيديو)

أكد عضو لجنة التفاوض وعضو المكتب السياسي في حماس غازي حمد، أن الحركة ليست متمسكة بحكم غزة وتريد حكومة وطنية تخدم الناس والقضية.

وأضاف غازي حمد في مقابلة مع برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر" "عرضنا هذا الأمر على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولكنه لم يتعاط مع الأمر".

إقرأ المزيد

وأفاد بأن حركة حماس موقفها واضح وتريد أن يكون هناك رؤية وطنية وأن يكون لدينا نظام واحد ومنظمة"تحرير فلسطينية" واحدة على الرغم أن أبو مازن يجهض كل محاولات ومساعي الوحدة الوطنية، وفق تصريحاته.

وأوضح أن تل أبيب قامت بكل العمليات العسكرية في غزة حتى بعد سيطرتها على معبر رفح من الجانب الفلسطيني رفضت مصر التعامل معها، وحاليا لا يرغبون في وجود حماس رغم سيطرة الحركة على القطاع.

وأكد غازي حمد أن إسرائيل لا يمكنها أن تفعل أي شيء في غزة دون موافقة حماس، مشيرا إلى أن اسم الحركة أصبح في كل أنحاء العالم ولا أحد يمكنه عزلها سياسيا والعالم بأسره يكره إسرائيل.

وشدد على أن هزيمة حماس أصبحت مستحيلة وغير واردة وهي حتى الآن موجودة وتقاتل في كل قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل انهزمت عسكريا.

إقرأ المزيد

وأشار في السياق إلى أن إسرائيل تدخل في خيارات مسدودة بشأن وضع قطاع غزة المستقبلي، مشددا على أن الفلسطينيين لن يخرجوا من أرضهم.

وأفاد في تصريحاته بأن حماس تفخر بالدعم والإسناد الشعبي لها في قطاع غزة.

وبخصوص المفاوضات بين مصر وقطر وحماس، أكد عضو لجنة التفاوض وعضو المكتب السياسي في حماس أنه يسودها التفاهم ومحاولة البحث عن مخارج.

وأوضح حمد أن أي اتفاق يعني خسارة إسرائيل لأنهم لم يصلوا للأسرى ولا لقادة حماس، مبينا أن إسرائيل كانت غير جادة في التفاوض لوقف إطلاق النار.

وذكر عضو لجنة التفاوض وعضو المكتب السياسي في حماس أنهم سيبذلون كل جهد حتى الوصول إلى اتفاق، مبينا أن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي وحتى الآن تل أبيب لم تعلن موقفها ونتنياهو لم يعط أي موقف واضح بشأن الصفقة.

والجمعة 31 مايو أعلن بايدن أن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

إقرأ المزيد

وقال الرئيس جو بايدن عند إعلانه المقترح الجمعة إنه يبدأ بمرحلة مدتها ستة أسابيع ستشهد انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة وتبادل أولي للرهائن والأسرى.

ثم سيجري تفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل وقف دائم لإطلاق النار مع تواصل الهدنة ما دامت المحادثات مستمرة، معتبرا أن "الوقت قد حان لانتهاء هذه الحرب".

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب على غزة لن تنتهي حتى تتحقق كل أهدافها.

من جهتها، أعلنت حركة حماس في رد فعلها الأولي أنها "تنظر بإيجابية" إلى الخطة المقترحة المؤلفة من 3 مراحل.

المصدر: RT + "أم بي سي مصر"