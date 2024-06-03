خبير عسكري يحلل مزاعم الإعلام العبري حول إمكانية عبور الجيش المصري إلى تل أبيب من أنفاق غزة

علق الخبير العسكري المصري اللواء محمد عبد الواحد على مزاعم موقع nziv الإخباري الإسرائيلي حول وجود علاقة بين أنفاق غزة والجيش المصري وإمكانية الوصول إلى تل أبيب عبرها.

إقرأ المزيد

وقال اللواء عبد الواحد في تصريحات لـRT إن "هذا الكلام عار تماما عن الصحة، فمصر دائما حريصة على الحفاظ على الأمن الإقليمي، وحريصة على اتفاقية السلام الموقعة بين مصر واسرائيل منذ 79، والدولتين استفادو من هذه الاتفاقية سواء على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي أو التنسيق في ملفات تتعلق بالأمن الاقليمي".

وتابع اللواء عبد الواحد: "وبالتالي حالة الفوضى في الصحافة الإسرائيلية الحالية هي من تسبب الأزمات والفوضى ولا تراعي أن دولتهم في حالة حرب، لكن يوجد فوضى عارمة في الصحافة الإسرائيلية وليست ديموقراطية كما يعتقد البعض".

ونوه "بأنهم تناسوا تماما أن ما يفصل الآن ما بين القوات الإسرائيلية والقوات المصرية الغاضبة بسبب ما يحدث فى غزة حوالي 300 متر فقط، ولكن مصر حريصة على حماية الأمن الإقليمي، ومصر قامت بتدمير الأنفاق بالفعل وإسرائيل تعلم تماما هذا الأمر، ولا يوجد نفق واحد ما بين مصر والأراضي الفلسطينية".

وكان الموقع العبري قد تساءل: "ماذا سيحدث لو خرجت غدا فرقة من الجيش المصري من نفق في شمال غزة في منتصف الليل وتوجهت نحو تل أبيب والقواعد الجوية هناك؟ ما حدث في 7 أكتوبر سيبدو عبث أطفال مقارنة بذلك".

وأضاف أن البعد الآخر الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار هو الجانب العسكري لهذه الأنفاق المنتشرة على طول الحدود المصرية مع غزة، حيث يمكن استخدام أنفاق حماس كاختصار مهم للجيش المصري للوصول إلى قلب إسرائيل.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم