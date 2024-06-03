سيناتور أمريكي: بايدن يسير وهو نائم نحو حرب نووية باتت أقرب من أي وقت مضى

قال السيناتور الأمريكي جيمس ديفيد فانس، عبر شبكة التواصل الاجتماعي X، إن واشنطن تتجه نحو حرب نووية بسبب موافقة جو بايدن على القصف الأوكراني لروسيا بالأسلحة الأمريكية.

وأضاف فانس الذي يمثل ولاية أوهايو في مجلس الشيوخ: "يبدو لي أن خطر الحرب النووية الآن أعلى من أي وقت مضى، الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتجه بلا وعي نحو حرب عالمية ثالثة".

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في وقت سابق، صرح متحدث باسم الخارجية الأمريكية لمراسل نوفوستي، بأن بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية في سجال المدفعية المتبادل لقصف أهداف على الأراضي الروسية إذا كانت تهدد مقاطعة خاركوف.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر، أنه سيتوجب على البنتاغون أن يرسل إلى أوكرانيا تعليمات دقيقة بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية لضرب الأراضي الروسية.

من جانبه، قال الرئيس فلاديمير بوتين إنه يجب على ممثلي دول الناتو أن يدركوا "بماذا يلعبون" عند التحدث عن السماح لنظام كييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية بأنظمة صاروخية قام الغرب بتسليمها للقوات الأوكرانية.

I just spoke to a friend I trust on what's going on in Russia. I think the risk of nuclear war is higher now than at any point in my lifetime. Biden is sleepwalking into World War 3. https://t.co/Z6gxFLT7BF — J.D. Vance (@JDVance1) June 3, 2024

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تعليقا على رد فعل موسكو المحتمل على القصف الجديد للأراضي الروسية، إن رئيس الدولة والجيش على علم بذلك، "ويتم اتخاذ التدابير المضادة المناسبة".

المصدر: نوفوستي