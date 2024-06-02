"كتائب القسام" تنشر مشاهد لعتاد وحطام آليات القوات الإسرائيلية وقعت في كمين شهر نوفمبر الماضي

عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد لمخلفات من كمين وقع فيه الجيش الإسرائيلي خلال شهر نوفمبر الماضي في منطقة الشافعي ببيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "كتائب القسام" مقطع فيديو، يظهر "مشاهد لمخلفات من كمين سابق وقع فيه الجيش الإسرائيلي، في شهر نوفمبر الماضي، حيث تم العثور على أجزاء من سيارتي الجيب المستهدفتين وبندقية أم 16، في منطقة الشافعي ببيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة".

وأشارت "كتائب القسام"، إلى أن "الكمين وقع بتاريخ 16 نوفمبر 2023، وخلف الجنود وراءهم بندقية، وخوذا، ومعدات عسكرية، وبعض أجزاء من الجيبات العسكرية".

وظهرت في الفيديو، قلادة التعريف العسكرية، لأحد جنود الجيش الإسرائيلي، الذين وقعوا في الكمين، وخوذا ومسيرة وبعض المعدات العسكرية.

وأعلنت "كتائب القسام" يوم أمس في بيان لها استهداف عدد من الجنود والآليات الإسرائيلية وذلك في تفجير عبوة رعدية في 6 أفراد.

هذا وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء يوم الأحد إن 46 جنديا إسرائيليا أصيبوا منذ يوم الخميس 30 مايو، 31 منهم في قطاع غزة.

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المصدر: RT