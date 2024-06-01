"كتائب القسام" تعلن تفجير عبوة رعدية في 6 جنود إسرائيليين

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حركة حماس" في بيان لها اليوم السبت استهداف عدد من الجنود والآليات الإسرائيلية.

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وجاء في البيان: "فجرنا عبوة رعدية في قوة هندسية من 6 جنود إسرائيليين وأوقعناهم بين قتيل وجريح قرب مفترق جورج شرقي رفح ".

وأضاف: "قصفنا تجمعا لجنود العدو وآلياته بقذائف هاون في منطقة تل زعرب بحي تل السلطان غربي رفح".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، عرض مقترحا، يهدف لوقف النار وتبادل للأسرى وإعادة إعمار غزة، وهو مؤلف من 3 مراحل.

وأعلنت حركة حماس عن استعدادها للتوصل لاتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة حال أوقفت إسرائيل حربها ضد غزة.

وردا على ذلك قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

المصدر: RT