حماس: مستعدون للتوصل لاتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة حال أوقفت إسرائيل حربها ضد غزة

أعلنت حركة حماس مساء الخميس عن استعدادها للتوصل لاتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة حال أوقفت إسرائيل حربها ضد غزة.

وقالت الحركة في بيان صحفي تلقت RT نسخة منه، إن حماس أبلغت الوسطاء موقفها الواضح أنه في حال أوقفت إسرائيل "حربها وعدوانها" في قطاع غزة فإنها على استعداد للتوصل لاتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة.

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وأضاف البيان أن الحركة أبدت مرونة وإيجابية مع جهود الوسطاء على مدى جميع جولات التفاوض غير المباشرة السابقة وصولا لإعلان الموافقة على مقترح الوسطاء في السادس من مايو الجاري.

واتهم البيان إسرائيل باستخدام المفاوضات "كغطاء لاستمرار العدوان والمجازر" ضد الشعب الفلسطيني ورد على موقف الحركة الإيجابي باجتياح مدينة رفح واحتلال المعبر وتقديم ملاحظات تفضي إلى تعطيل جهود الوسطاء.

وأكد البيان أن حماس والفصائل الفلسطينية "لن تقبل أن تكون جزءا من هذه السياسة باستمرار المفاوضات في ظل عدوان وقتل وحصار وتجويع وإبادة جماعية لشعبنا".

إسرائيل تسلم مقترحا لاستئناف مفاوضات الهدئة بغزة

والثلاثاء، قالت هيئة البث العبرية إن تل أبيب سلمت الوسطاء المصريين والقطريين اقتراحها لتجديد مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق النار في غزة.

وقالت الهيئة الرسمية إنه "من المنتظر أن تستأنف المحادثات الأسبوع المقبل في العاصمة القطرية الدوحة".

ونقلت الهيئة عن أطراف أجنبية مشاركة في المفاوضات لم تسمها قولها إن "توسع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوب القطاع سيجعل المحادثات صعبة".

المصدر: RT