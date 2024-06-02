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إعلام عبري: إصابة 46 جنديا إسرائيليا في غزة خلال 4 أيام

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إعلام عبري: إصابة 46 جنديا إسرائيليا في غزة خلال 4 أيام
RT / IDF
جنود إسرائيليون
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قالت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء يوم الأحد إن 46 جنديا إسرائيليا أصيبوا منذ يوم الخميس 30 مايو، 31 منهم في قطاع غزة.

إعلام عبري: إصابة 46 جنديا إسرائيليا في غزة خلال 4 أيام
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وأضافت الصحيفة العبرية أن من بين الجنود المصابين 4 حالتهم خطيرة.

والجمعة الماضية أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين خلال المعارك في غزة أحدهما في شمالي قطاع غزة والثاني في جنوبه، إضافة لإصابة 5 جنود آخرين.

يشار إلى أن حصيلة القتلى من الضباط والجنود الإسرائيليين منذ السابع من أكتوبر، بلغت 644 قتيلا.

وفي المقابل أعلنت وزارة الصحة في غزة الأحد ارتفاع حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 36 ألفا و439 قتيلا، و82 ألفا و627 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

المصدر: RT + "هآرتس"

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