إعلان مخيم جباليا شمال غزة "منطقة منكوبة" وسط دعوات لتدخل دولي عاجل

أعلن رئيس لجنة طوارئ البلديات شمال غزة، أن مخيم جباليا شمال القطاع "منطقة منكوبة" داعيا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتدخل العاجل.

وأضاف رئيس لجنة طوارئ البلديات اليوم الأحد، "تم تدمير 50 ألف وحدة سكنية وتجريف شبكات الصرف والطرقات بمعظم بلديات شمال غزة".

وأشار إلى أنه "تم تدمير 35 بئرا للمياه والمدراس ومرافق "الأونروا" ومجاعة وشيكة باتت تهدد شمال غزة".

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم، أن فرقه انتشلت 70 جثمانا في جباليا، مشيرا إلى أنه ليس مؤهلا للعمل الميداني خلال الحرب بسبب النقص الكبير في المعدات والآليات، وأن "عددا كبيرا من جثامين الشهداء لا يزال تحت الأنقاض ونحاول الوصول إليها لتحديد هويتها".

وانسحب الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، من شمال قطاع غزة بعد عملية عسكرية استمرت 20 يوما، مخلفا دمارا واسعا غير مسبوق خاصة في مخيم جباليا.

ووصف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل بوقت سابق، مخيم جباليا بـ"المنطقة المنكوبة" جراء العملية العسكرية الإسرائيلية.

المصدر: RT