مراسل RT: ازدحام شديد في دير البلح المكتظة بالنازحين جراء تصاعد القصف الإسرائيلي على مدينة رفح (صور)

قال مراسل RT مساء يوم الأحد إن مدينة دير البلح المكتظة بالنازحين تشهد ازدحاما شديدا جراء تصاعد القصف الإسرائيلي على مدينة رفح وإجبار عشرات الآلاف على النزوح قسرا من مختلف المناطق.

وفي وقت سابق، أكد مصدر رفيع المستوى انتهاء اجتماع ثلاثي بالقاهرة ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تمسكت مصر بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى.

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وأكد الوفد الأمني المصري أيضا على مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وشدد على ضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يوميا تشمل كافة المواد اللازمة من غذائية أو طبية أو وقود.

هذا، أعلنت وزارة الصحة في غزة الأحد ارتفاع حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 36 ألفا و439 قتيلا، و82 ألفا و627 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

يشار إلى أن حصيلة القتلى من الضباط والجنود الإسرائيليين منذ السابع من أكتوبر، بلغت 644 قتيلا.

المصدر: RT