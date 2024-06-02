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مصدر رفيع يكشف شروطا وضعها الوفد الأمني المصري خلال اجتماع ثلاثي مع وفد إسرائيلي أمريكي بالقاهرة

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مصدر رفيع يكشف شروطا وضعها الوفد الأمني المصري خلال اجتماع ثلاثي مع وفد إسرائيلي أمريكي بالقاهرة
Globallookpress Abed Rahim Khatib
معبر رفح
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أكد مصدر رفيع المستوى انتهاء اجتماع ثلاثي بالقاهرة ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة وإسرائيل حيث تمسكت فيه مصر بعدد من المطالب.

وتمسكت مصر بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الاسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى.

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كما أكد الوفد الأمني المصري على مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وشدد على ضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يوميا تشمل كافة المواد اللازمة من غذائية أو طبية أو وقود.

وعقد اليوم في القاهرة اجتماع ثلاثي بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين ومصريين وأمريكيين، وذلك بعدما أبلغت إسرائيل مصر بأنها مستعدة لسحب قوات جيشها من المعبر ووضعها في مكان أبعد وفقا للاعتبارات العملياتية، حسب موقع "مكان".

المصدر: "مصر تايمز"

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