من هي كلوديا شينباوم أول رئيسة للمكسيك؟

فازت مرشحة حزب "مورينا" الحاكم في المكسيك، كلوديا شينباوم، في الانتخابات الرئاسية للبلاد، وفقا لبيانات المعهد الوطني للانتخابات.

وفقا لنتائج التصويت، حصلت كلوديا شينباوم على 59.04% من الأصوات، بينما حصلت منافستها من ائتلاف المعارضة "القوة والقلب للمكسيك" سوتشيتل جالفيز على 29.57%، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 54.98%.

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تبلغ شينباوم من العمر 62 عاما، وهي من مواليد مكسيكو سيتي، حيث هاجر أسلافها من ليتوانيا وبلغاريا في عام 1920، وهو خبيرة في شؤون حماية البيئة، وفي عام 2007، حصلت على جائزة نوبل للسلام كعضو في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

ومن عام 2000 إلى عام 2006، شغلت شينباوم منصب وزير البيئة في مكسيكو سيتي.

يعتقد الكثيرون أن شينباوم تتبع بسياساتها لوبيز أوبرادور زعيم حزب "مورينا"، الذي لا يزال أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد.

يطلق لوبيز أوبرادور نفسه على الإصلاحات واسعة النطاق ذات التوجه الاجتماعي التي أطلقها ما لا يقل عن" التحول الرابع "، ووضع تحولاته على قدم المساواة مع التغييرات الحاسمة الأخرى في تاريخ البلاد: حرب الاستقلال، التي بدأت تحت قيادة ميغيل هيدالغو وخوسيه ماريا موريلوس، الحرب الأهلية بقيادة البطل القومي بينيتو خواريز، الذي روج لأهم التحولات التقدمية والمناهضة للإكليروس، وكذلك الثورة المكسيكية، الشخصيات الرئيسية فيها فرانسيسكو ماديرو وإميليانو زاباتا.

وتخطط شينباوم لحل المشكلة الكبرى في البلاد المتمثلة بمكافحة الجريمة من خلال تعزيز الحرس الوطني، كما تدعم مشاركة القوات المسلحة في بناء مرافق البنية التحتية المدنية الكبيرة.

وتعتزم شينباوم تطوير النظام التعليمي في البلاد، وأعلنت عن خطط لإنشاء منحة دراسية عالمية لطلاب المدارس والمعاهد.

وفي المجال الاقتصادي، تريد الحفاظ شينباوم على تدابير التقشف، وتعتزم التخلي عن استخدام الطائرة الرئاسية، وزيادة تمويل البرامج الاجتماعية الحكومية التي تهدف في المقام الأول إلى القضاء على الفقر.

المصدر: تاس