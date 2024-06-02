وسائل إعلام تكشف وجود طيار يوناني في أوكرانيا لتدريب قوات كييف على طائرات "إف-16"

كشف موقع Defense-point.gr عن تواجد أول ضابط في القوات الجوية اليونانية في كييف كمدرب للأوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف-16" المقدمة من حلف "الناتو".

وذكر الموقع أنه "بعد تشغيل طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لما يقرب من أربعة عقود وفي مواجهة العدوان التركي المستمر، اكتسبت القوات الجوية اليونانية خبرة ومعرفة واسعة في الاستخدام العملي للمقاتلة، وخاصة في القتال الجوي القريب".

وأضاف: "من الواضح أن طيارا يونانيا يتواجد في العاصمة الأوكرانية كجزء من مبادرة "تحالف التدريب على إف-16" - وهو تحالف دولي تم إنشاؤه في 13 يوليو 2023 في قمة الناتو في فيلنيوس لتدريب الطيارين الأوكرانيين والفنيين وموظفي الدعم في استخدام هذا النوع من المقاتلات".

وفي البداية ضم التحالف 11 دولة عضو في "الناتو" هي "بلجيكا وبريطانيا والدنمارك وهولندا وكندا ولوكسمبورغ والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا والسويد وهولندا"، وفي 21 أغسطس 2023، أعلن فلاديمير زيلينسكي أثناء زيارته لأثينا بعد اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس انضمام اليونان إلى التحالف.

وتضمن التحالف إنشاء مركز أوروبي للتدريب على مقاتلات إف-16 في رومانيا، يسمى "مركز تدريب إف-16 الأوروبي"، وبدأ المركز عمله في 13 نوفمبر 2023، وتم تمويل إنشائه من قبل جميع المشاركين في التحالف.

وبحسب الموقع فإن رومانيا قدمت البنية التحتية، فيما قدمت هولندا مقاتلات من طراز "إف-16" (في البداية 12 طائرة، ثم 18) للتدريب، وقدمت شركة "لوكهيد مارتن" مدربين من مقاوليها الثانويين.

ولم تعلق وزارة الدفاع الوطني اليونانية بعد على هذا التقرير.

وأرسلت روسيا في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".

المصدر: RT