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رد ترامب بعد أن قال له البطل الروسي حبيب: أعلم أنك ستوقف الحرب في غزة (فيديو)

الرياضة

رد ترامب بعد أن قال له البطل الروسي حبيب: أعلم أنك ستوقف الحرب في غزة (فيديو)
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أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للبطل السابق لاتحاد "UFC" الروسي حبيب نورمحمدوف بأنه سيوقف الحرب في فلسطين وذلك خلال لقائهما على هامش حدث "UFC 302" في نيويورك يوم الأحد.

وحظي ترامب بحفاوة الاستقبال والتصفيق من الجمهور لدى دخوله إلى مركز "الحصافة" (Prudential Center) في نيويورك لمتابعة بعض نزلات حدث "UFC 302" والتي كان من أبرزها النزال الرئيسي الذي جمع بين الروسي  إسلام ماخاتشييف والأمريكي داستن بوارييه.

وشوهد ترامب وهو يتحدث مع حبيب الذي تواجد في الحدث أيضا لدعم مواطنه ماخاتشييف، حيث قال البطل الروسي السابق لترامب: "أعلم أنك ستوقف الحرب في فلسطين"، ليرد المرشح الرئاسي الأمريكي: "سوف نوقف ذلك. سأوقف الحرب".

وانتهى نزال ماخاتشييف وبوارييه بفوز المقاتل الروسي بعد أن أخضع منافسه الأمريكي في الجولة الخامسة.

ودافع ماخاتشييف بذلك عن لقب البطل المطلق للوزن الخفيف في اتحاد "UFC" للمرة الثالثة.

المصدر: independent

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