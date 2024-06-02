رد ترامب بعد أن قال له البطل الروسي حبيب: أعلم أنك ستوقف الحرب في غزة (فيديو)

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للبطل السابق لاتحاد "UFC" الروسي حبيب نورمحمدوف بأنه سيوقف الحرب في فلسطين وذلك خلال لقائهما على هامش حدث "UFC 302" في نيويورك يوم الأحد.

وحظي ترامب بحفاوة الاستقبال والتصفيق من الجمهور لدى دخوله إلى مركز "الحصافة" (Prudential Center) في نيويورك لمتابعة بعض نزلات حدث "UFC 302" والتي كان من أبرزها النزال الرئيسي الذي جمع بين الروسي إسلام ماخاتشييف والأمريكي داستن بوارييه.

Khabib: I know you will stop the war in Palestine.



Donald Trump: We will stop it. I will stop the war. pic.twitter.com/Ve7eshXF1B — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) June 2, 2024

وشوهد ترامب وهو يتحدث مع حبيب الذي تواجد في الحدث أيضا لدعم مواطنه ماخاتشييف، حيث قال البطل الروسي السابق لترامب: "أعلم أنك ستوقف الحرب في فلسطين"، ليرد المرشح الرئاسي الأمريكي: "سوف نوقف ذلك. سأوقف الحرب".

🇺🇸 🇷🇺 President Donald Trump tells Russia's Hall of Fame UFC Champion Khabib Nurmagomedov he will stop the war in Palestine if elected in 2024. pic.twitter.com/1hNNqeTiil — BRICS News (@BRICSinfo) June 2, 2024

وانتهى نزال ماخاتشييف وبوارييه بفوز المقاتل الروسي بعد أن أخضع منافسه الأمريكي في الجولة الخامسة.

ودافع ماخاتشييف بذلك عن لقب البطل المطلق للوزن الخفيف في اتحاد "UFC" للمرة الثالثة.

المصدر: independent