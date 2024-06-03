نائبة ألمانية تطلب تفسيرا علنيا: ما الذي تغير يا شولتس حتى تبدل رأيك!؟

دعت النائبة الألمانية سارة فاغنكنخت المستشار أولاف شولتس لأن يفسر علنا قراره السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الألمانية ضد أهداف داخل روسيا، محذرة من العواقب الخطيرة لهذا التصعيد.

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وقالت زعيمة حزب "تحالف سارة فاغنكنخت – العقل والعدالة" في حديث لمجموعة Funke الإعلامية: "أدعو أولاف شولتس إلى الإدلاء ببيان حكومي فيما يتعلق بتغيير المسار.. كل من يجلب الحرب إلى روسيا من خلال الأسلحة الألمانية سيجلبها في النهاية إلى ألمانيا".

وأضافت: "بدلا من التزام الحيطة والحذر، نواجه فشلا آخر، والشخص الذي نصب نفسه مستشارا للسلام، يشكل تهديدا أمنيا لبلدنا، وأنا مثل الملايين من الألمان أخشى المزيد من التصعيد الذي قد ينتهي يوما ما بحرب عالمية ثالثة".

واعتبرت فاغنكنخت أن الفكرة التي طرحتها رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاغ (البرلمان الألماني) ماري أغنيس شتراك-زيمرمان النائبة عن الحزب الديمقراطي الحر، لتسجيل ما يقرب من 900 ألف جندي احتياط في ألمانيا، تندرج في "هذا التوجه الخطير للغاية".

ويوم الجمعة الماضي قال شتيفن هيبستريت، المتحدث باسم المستشار الألماني، إن بلاده منحت أوكرانيا الإذن باستخدام أسلحة زودتها بها برلين لضرب أهداف داخل روسيا، مشيرا إلى أن "روسيا زادت الهجمات التي تشنها انطلاقا من أراضيها في الأسابيع الأخيرة، خاصة حول مدينة خاركوف بشمال شرق أوكرانيا ".

وأضاف المتحدث أن "كييف لديها الحق بالدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي ضد الهجمات من مناطق داخل روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا".

تجدر الإشارة إلى أنه قبل أسبوع فقط كان شولتس جدد رفضه استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية في ضرب أهداف روسية، وفقا لصحيفة Tagesschau الألمانية.

ونقلت الصحيفة عن شولتس قوله إنه لا يرى حتى الآن أي سبب يدفع قوات كييف إلى توسيع نطاق استخدامها للأسلحة الغربية لضرب عمق الأراضي الروسية.

وشدد شولتس على أن هناك قواعد واضحة لتوريد الأسلحة الألمانية سبق أن تم الاتفاق عليها مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه الآليات والشروط هي قيد التنفيذ، وأن الهدف من سياسة برلين تجاه كييف هو منع الأزمة الأوكرانية من التصاعد والتحول إلى حرب عالمية ثالثة.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنه يجب على ممثلي دول الناتو أن يدركوا "بماذا يلعبون" عند التحدث عن السماح لنظام كييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية بأنظمة صاروخية قام الغرب بتسليمها للقوات الأوكرانية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تعليقا على رد فعل موسكو المحتمل على التهديد الجديد، أنه "يتم اتخاذ التدابير المضادة المناسبة".

المصدر: "تاس"