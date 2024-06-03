بوتين يهنئ شينباوم بفوزها في الانتخابات الرئاسية المكسيكية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلوديا شينباوم بفوزها في الانتخابات الرئاسية المكسيكية.

ونشر الكرملين البرقية التي جاء فيها: "عزيزتي السيدة شينباوم، أرجو أن تتقبلوا خالص التهنئة على فوزكم في الانتخابات الرئاسية. المكسيك صديق وشريك تقليدي لروسيا في أمريكا اللاتينية. ونأمل أن تساهم أنشطتكم كرئيسة في مواصلة تطوير التعاون البناء بين بلدينا".

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كما تمنى الرئيس لشينباوم النجاح في أنشطتها الحكومية والصحة والرفاه.

وفازت مرشحة حزب "مورينا" الحاكم في المكسيك، شينباوم، في الانتخابات الرئاسية للبلاد اليوم، ووفقا لنتائج التصويت، حصلت شينباوم على 59.04% من الأصوات، بينما حصلت منافستها من ائتلاف المعارضة "القوة والقلب للمكسيك" سوتشيتل جالفيز على 29.57%، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 54.98%.

المصدر: RT