استثناء تاريخي من ريال مدريد لمبابي

أعلنت صحيفة "ليكيب" الفرنسية صباح اليوم، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي وقع بالفعل عقود انتقاله إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، بعد أن أكد اللاعب مؤخرا رحيله عن النادي الفرنسي.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مبابي وقع عقده مع ريال مدريد والذي سيمتد لخمس سنوات قادمة وتحديدا حتى صيف عام 2029 ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القادمة.

وأوضحت ليكيب أن ريال مدريد سيؤجل عملية تقديم مبابي في البرنابيو إلى شهر يوليو المقبل وتحديدا لما بعد نهاية رحلة المنتخب الفرنسي في كأس أمم أوروبا التي تطلق في منتصف الشهر الجاري.

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وأشارت صحيفة "As" المقربة من ريال مدريد إلى أن النادي الملكي سيحاول أن يعلن عن الصفقة خلال اليوم أو غدا على أبعد تقدير وخاصة قبل خوض فرنسا مباراتها الودية يوم الأربعاء المقبل، وفي حال لم ينجح بذلك فإن الإعلان سيكون يوم الخميس المقبل.

وقرر ريال مدريد أن يكون الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي قبل كأس أمم أوروبا لتجنب إزعاج اللاعب من قبل الصحافة حول انضمامه للنادي الملكي ومستقبله.



وأوضحت الصحيفة أن مبابي سيحصل على 15 مليون يورو صافيا في الموسم الواحد رفقة ريال مدريد، كما سيحصل على حوالي 80% من حقوق الصور الخاصة به، وهي نسبة غير مسبوقة، وتتفوق على اتفاق الميرنغي سابقا مع النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو.

المصدر: "وسائل إعلام"