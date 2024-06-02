 
مباشر

مبابي يوقع عقود انضمامه لريال مدريد

الرياضة

مبابي يوقع عقود انضمامه لريال مدريد
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xnr8

أكمل المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي إجراءات انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم فابريزيو رومانو عبر حسابه في منصة "إكس" يوم الأحد: "كيليان مبابي إلى ريال مدريد، ها نحن ذا! تم التوقيع على كل العقود وختمها وإكمالها".

وأكد الخبير الإيطالي أن ريال مدريد بصدد الإعلان عن صفقة مبابي في الأسبوع المقبل.

ويعني ذلك أن الريال سيعلن عن الصفقة المنتظرة قبل كأس أمم أوروبا المزمع إقامتها في ألمانيا خلال الفترة بين 14 يونيو الجاري و14 يوليو المقبل.

وسيضم مبابي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر لأن عقده سينتهي مع سان جيرمان في 30 يونيو الجاري.

وسيكون انتقاله المجاني مصحوبا بمكافأة توقيع تزيد على 100 مليون يورو، وتوزيع غير مسبوق لحقوق صورته.

وكان مبابي (25 عاما) أعلن قبل أسابيع رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية هذا الموسم دون أن يكشف عن وجهته المقبلة.

ويرحل مبابي عن سان جيرمان بعدما قضى في صفوفه سبعة مواسم توج خلالها بـ15 لقبا محليا.

المصدر: RT + فابريزيو رومانو 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا