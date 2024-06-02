مبابي يوقع عقود انضمامه لريال مدريد

أكمل المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي إجراءات انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم فابريزيو رومانو عبر حسابه في منصة "إكس" يوم الأحد: "كيليان مبابي إلى ريال مدريد، ها نحن ذا! تم التوقيع على كل العقود وختمها وإكمالها".

🚨⚪️ Kylian Mbappé to Real Madrid, HERE WE GO! Every document has been signed, sealed and completed.



Real Madrid, set to announce Mbappé as new signing next week after winning the Champions League.



Mbappé made his decision in February; he can now be considered new Real player. pic.twitter.com/MMqEp1C0pK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024

وأكد الخبير الإيطالي أن ريال مدريد بصدد الإعلان عن صفقة مبابي في الأسبوع المقبل.

ويعني ذلك أن الريال سيعلن عن الصفقة المنتظرة قبل كأس أمم أوروبا المزمع إقامتها في ألمانيا خلال الفترة بين 14 يونيو الجاري و14 يوليو المقبل.

وسيضم مبابي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر لأن عقده سينتهي مع سان جيرمان في 30 يونيو الجاري.

وسيكون انتقاله المجاني مصحوبا بمكافأة توقيع تزيد على 100 مليون يورو، وتوزيع غير مسبوق لحقوق صورته.

وكان مبابي (25 عاما) أعلن قبل أسابيع رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية هذا الموسم دون أن يكشف عن وجهته المقبلة.

ويرحل مبابي عن سان جيرمان بعدما قضى في صفوفه سبعة مواسم توج خلالها بـ15 لقبا محليا.

المصدر: RT + فابريزيو رومانو