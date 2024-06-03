موسكو تعلق على إمكانية استخدام "باتريوت" لضرب أهداف في سماء روسيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو تعليقا على احتمال استخدام أوكرانيا منظومات باتريوت في سماء روسيا إن الغرب يتعمد التصعيد وستتخذ روسيا التدابير اللازمة لتحييد التهديدات.

وأضاف نائب الوزير في حديث لمراسل تاس: "نعلم أن الدول الغربية تسير في طريق التصعيد، لذلك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من جانبنا من أجل تحييد التهديدات المرتبطة بهذا التصعيد".

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وجاء حديث غروشكو تعليقا على تصريح رئيس مجموعة العمل لتنسيق المساعدة لكييف في وزارة الدفاع الألمانية اللواء كريستيان فرويدينغ الذي لم يستبعد استخدام أنظمة الدفاع الجوي باتريوت لتدمير الأهداف الجوية وهي في سماء روسيا.

وتابع نائب الوزير: "الصورة السائدة في ساحات القتال تؤكد تماما صحة هذا الأمر. كل ما يجلبونه إلى هناك، بدءا من المعدات الأرضية، يقوم المقاتلون الروس بتدميره بالكامل ".

وتعليقا على تصريح أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، بأن بعض دول الناتو لم تفرض أبدا قيودا على استخدام الأسلحة الغربية الموردة إلى كييف، قال غروشكو: "إنهم يصعدون، لديهم استراتيجية، إنهم يتبعون هذا المسار".

وأشار غروشكو إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يتهم روسيا بلا أساس بشن هجمات هجينة بالقرب من حدود الناتو.

في وقت سابق، كشفت وسائل إعلام أمريكية عن إهدار نظام "باتريوت" جميع صواريخه البالغ عددها 32 أثناء محاولته إسقاط صاروخ "كينجال" الروسي فرط الصوتي، الذي دمر "باتريوت" التي كانت تحاول صده.

المصدر: تاس