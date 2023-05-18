مجلة أمريكية: "باتريوت" أهدرت كل صواريخها دون صد "كينجال" الروسي في كييف

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن إهدار نظام "باتريوت" جميع صواريخه البالغ عددها 32 أثناء محاولته إسقاط صاروخ "كينجال" الروسي فرط الصوتي، الذي دمّر "باتريوت" التي كانت تحاول صده.

وبحسب مجلة Military Watch Magazine الأمريكية، "فشلت صواريخ باتريوت الـ32 في صد صواريخ "كينجال" فرط الصوتية، مشيرة إلى أن كلفة الصواريخ الإجمالية بلغت 96 مليون دولار".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير خمس منصات إطلاق "باتريوت" بصاروخ "كينجال" فرط الصوتي، خلال ضربة صاروخية مكثفة من الجو والبحر على مواقع عسكرية في مناطق مختلفة بأوكرانيا شملت أوديسا، وتشيرنوفتسي، وجيتومر، وتشيرنيغوف، وكييف.

وبين المواقع التي ضربها الجيش الروسي، مخازن لأسلحة غربية جديدة تسلمتها كييف مؤخرا، وجسر التموين الرابط بين أوكرانيا ورومانيا عضو "الناتو"، الذي كانت تتدفق الأسلحة والذخائر الغربية عبره.

المصدر: Military Watch Magazine