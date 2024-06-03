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وزير التجارة والصناعة المصري يكشف عن خطط "لادا" الروسية في مصر

مال وأعمال

وزير التجارة والصناعة المصري يكشف عن خطط
Sputnik
شعار شركة "لادا"
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كشف وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير عن خطط إنتاج شركة "لادا" الروسية بمصر، وأشار إلى أنه سيتم إنتاج ما بين 50 و70 ألف سيارة سنويا في المصنع الذي يبنى في مدينة طربول المصرية.

وأفاد الوزير المصري، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" قبيل مشاركة بلاده في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا الأسبوع، إلى أنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في العام المقبل 2025.

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وذكر الوزير أن شركة "أفتوفاز" الروسية المالكة لعلامة "لادا" وقعت اتفاقية شراكة مع شركة GV Investments المصرية حصلت بموجبها الأخيرة على حق إنتاج سيارات "لادا" في مصر.

ولفت الوزير إلى أنه يتم بناء مصنع لتجميع سيارات "لادا" بمساحة 200 ألف متر مربع في مدينة طربل، ومن المتوقع أن يكون المصنع الجديد من أكبر مصانع تجميع السيارات في مصر، حيث ستبلغ طاقته الإنتاجية ما بين 50 و70 ألف سيارة سنويا.

وفي نهاية يوليو 2023، أعلن رئيس شركة "أفتوفاز" مكسيم سوكولوف أن الشركة الروسية تخطط لاستئناف إنتاج سيارات "لادا" في مصنع الأمل في مصر.

المصدر: نوفوستي

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